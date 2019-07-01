Доверчивая северянка лишилась крупной суммы денег

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Более 750 тыс. рублей лишилась 66-летняя жительница с. Самбург, доверившись мошеннику, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

С 15 февраля по 1 июля на одном из сайтов неизвестный мужчина вводил пенсионерку в заблуждение. Он рассказал ей о возможности получения "дополнительного заработка" посредством приобретения валюты при понижении официального курса и ее продажи при повышении курса.

Пожилая женщина через мобильные приложения перевела на чужие счета деньги на общую сумму 756 тыс. рублей. После того, как она не смогла дозвониться до неизвестного, она поняла, что столкнулась с мошенничеством, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Полицейские ищут злоумышленника.