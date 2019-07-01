Ягоды надежнее приобретать прямо на плантации, советует Роскачество

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Ягоды надежнее приобретать прямо на плантации или в крупных магазинах, имеющих договоры на поставку. Необходимо обращать внимание на место продажи, документацию и производителя, рекомендует специалисты Роскачество.

Качественная ягода отличается зелеными черешками и листочками, гладкой поверхностью плодов и их равномерной окраской. Эксперты отмечают, что вкус и спелость не зависят от общепринятых сроков созревания: не все ягоды созревают в одно время.

Дополнительной гарантией качества является знание производителя. Ягода, упакованная в контейнеры, ящики, коробки, на которых указано название и данные производителя, дает уверенность в качестве.

Также стоит обращать внимание на фасовку и объем упаковки. "Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается", - отмечают эксперты. Желательно, чтобы ягоды в партии были похожих размеров и относились к одному сорту.

В Роскачестве уточняют, ягоды необходимо хранить при температуре от +2 до +6 градусов. В таких условиях плоды могут намного дольше храниться без потери вкуса и полезных свойств.