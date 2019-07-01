Арктический плавучий университет отправился в экспедицию
Третий этап экспедиции "Трансарктика-2019", посвященный развитию образовательных программ в Арктике, стартовал из Архангельска.
На научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" организован "Арктический плавучий университет" с участием ведущих ученых и сотрудников Росгидромета и студентов, сообщает ИА "Север-пресс".
Это будет уже 12 рейс "Арктического плавучего университета". За его время планируется провести комплексные исследования экосистем арктических морей и побережий. Завершение экспедиции и возвращение в Архангельск планируется 2 августа.
"Разработана детализированная программа экспедиции. Сформирован состав участников, которые в период рейса проведут работу по восстановлению регулярной системы государственного комплексного мониторинга состояния и загрязнения природной среды окраинных арктических морей России – от Чукотского до Баренцева", — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.
Комплексные исследования "Трансарктика – 2019" проводятся в рамках восстановления научных исследований Арктического региона, включая высокоширотную Арктику. Цель проекта — совершенствование системы гидрометеорологической безопасности морской деятельности России в Арктике.