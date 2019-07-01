Ямал присоединится к проекту "Современная школа"

| Фото: yamaledu.org | Фото: yamaledu.org

На базе 10 школ Ямала с 1 сентября внедрят региональный проект "Современная школа" в форме Центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". Первыми ремонт и переоборудование помещений для открытия "Точки роста" завершили в школе села Катравож Приуральского района, сообщает ИА "Север-пресс".

Региональный проект нацелен на уменьшение разрыва между городскими и сельскими, поселковыми школами. На протяжении шести лет реализации проекта с нарастающими показателями будут внедряться новые проектные подходы в управление образовательной деятельностью, видоизменяться образовательные программы, ориентируясь на модульный вектор.

Центр в Катравоже включает в себя несколько кабинетов, оформленных согласно фирменному стилю "Точек роста". Отметим, в 2018 году в школе уже открыли центр естественно-научного образования и исследовательских практик и центр публичных выступлений, кроме того функционирует шахматная зона.

Это уже дополнительно два оборудованных кабинета, в том числе тем оборудованием, которое обозначено в перечне методических рекомендаций Минпросвещения России. С 2014 года школа также является муниципальной площадкой по реализации инновационного проекта "Школа — центр здоровья". Созданы условия для реализации программ физкультурно-спортивной направленности в том числе "Шахматы".

"Точки роста" создаются как структурные подразделения школ, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам и расположенных в сельской местности и малых городах. Они направлены на формирование современных компетенций и навыков у учащихся, в том числе по предметным областям "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности".