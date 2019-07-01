Ярмарка вакансий предприятий торговли развернется в Тюмени

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ярмарка вакансий предприятий торговой сферы пройдет в Центре занятости населения Тюмени и района (ул. Республики, 204в/3) 25 июля с 10 до 11 часов, сообщают организаторы.

Набор персонала предприятия будут вести по вакансиям: повар, пекарь, кондитер, бармен, продавец, продавец-консультант, кассир, официант, водитель, кладовщик и другие. На ярмарке можно пройти собеседование, обсудив условия трудоустройства, с теми работодателями, которые заинтересуют.

Вход на мероприятие свободный, предварительная регистрация не требуется. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону горячей линии 27-36-05.