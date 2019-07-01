Тюменцев нарисуют бесплатно на набережной

Живописная акция состоится в Тюмени 25 июля. Начало в 18 часов.

Как сообщают организаторы, любой желающий сможет бесплатно стать обладателем своего портрета. Для этого достаточно прийти на набережную и обратиться к художникам. Они будут ждать горожан под мостом Влюбленных. Те, кто в это время придут в указанное место, не только получат портрет, но и найдут на его оборотной стороне приглашение на выставку "Сокровища музеев России" с изображением одной из известных картин.

Таким образом организаторы хотят напомнить о передвижной выставке, которая проходит в Тюмени. Экспозиция, на которой можно увидеть работы Айвазовского, Крамского, Левитана и других великих живописцев, расположилась в музее имени И. Я. Словцова (ул. Советская, 63). Наш город первым принял мобильную выставку, которая будет перемещаться по стране. Познакомиться с шедеврами изобразительного искусства тюменцы и гости областного центра могут до 4 августа включительно. Вход бесплатный.