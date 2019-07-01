Обстоятельства гибели подростка на воде выясняют тюменские следователи
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Обстоятельства гибели 13-летнего подростка в Ярковском районе устанавливают следователи, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.
Заявление о пропаже 13-летнего подростка в с. Ярково Тюменской области поступило в правоохранительные органы 17 июля. Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего".
Тело подростка нашли 23 июля в омуте водоема вблизи с. Усалка Ярковского района. Как отметили в ведомстве, на нем были признаки утопления.
Обстоятельства произошедшего и причина смерти устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.