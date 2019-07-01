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Обстоятельства гибели подростка на воде выясняют тюменские следователи

Происшествия, 13:04 24 июля 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели 13-летнего подростка в Ярковском районе устанавливают следователи, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Заявление о пропаже 13-летнего подростка в с. Ярково Тюменской области поступило в правоохранительные органы 17 июля. Следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего".

Тело подростка нашли 23 июля в омуте водоема вблизи с. Усалка Ярковского района. Как отметили в ведомстве, на нем были признаки утопления.

Обстоятельства произошедшего и причина смерти устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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# водоемы , подростки , следователи

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