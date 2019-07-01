"Том Сойер фест" в Тюмени: дом на Льва Толстого обзавелся новым дымником

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От трех до пяти волонтеров ежедневно продолжают реконструировать деревянный дом на ул. Льва Толстого, 50 в рамках проекта "Том Сойер фест".

Участники уже проделали большую работу: с дома снято больше половины краски, очищены металлические элементы дома, почти все рабочие поверхности подготовлены для дальнейшей работы. Старый дымник заменили на новый. В планах поставить новый, красивый забор. Волонтеры постараются завершить работу по реконструкции дома до 1 августа.

"Самая главная трудность, с которой мы сталкиваемся, это нехватка волонтеров. В социальных сетях мы приглашаем на лекции и мастер-классы. Люди ходят с радостью, но вот работать приходят немногие. Есть костяк тех, кто приходит часто и надолго, но новые лица появляются редко. Мы зовем всех, у нас нет ограничений по возрасту. Техника безопасности всегда соблюдается. Здесь не нужно каких-то специальных знаний. У нас есть спецодежда и инструменты", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" куратор проекта в Тюмени Владимир Скалдин.

По его словам, на восстановление дома приходят люди разных профессий, разного возраста и интересов. Это создает каждый раз уникальную социальную среду. Участники много общаются и в перерывах угощаются пиццей.

После восстановления дома ребята начнут новый проект. "Это будет большой арт-объект - настенное панно в виде карты, которое украсит одну из стен городского здания. На карте будут обозначены памятники Тюмени. Вместе со студентами мы уже изготовили барельеф, на очереди - обжиг и покраска. Нам нужно успеть сделать все в теплое время, до зимы. Наша главная цель: вовлечь людей в жизнь города и показать, что забота о нем - это не рутина, это может быть интересно и весело. Все наши работы проходят в полуигровой форме, каждый берет себе работу по силам", - добавил Владимир Скалдин.

Напомним, что идея "Том Сойер феста" зародилась в Самаре в 2015 году. На сегодняшний день фестиваль проходит в 54 городах, и по активности в социальных сетях Тюмень занимает второе место после Самары.

Светлана Рядинская