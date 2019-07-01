Объявлен набор волонтеров для проведения чемпионата "Абилимпикс" в Тюмени

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Открыт набор волонтеров на IV региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который пройдет в Тюмени 9-10 сентября, сообщает пресс-служба ТИУ.

Волонтерами "Абилимпикса" могут стать: школьники от 14 лет; студенты; работающие граждане; родители участников конкурса "Абилимпикс"; "серебряные" волонтеры.

Добровольцев ждет интересное обучение, бесплатное питание и экипировка, а также запись в волонтерскую книжку.

Третий год волонтерский центр "Абилимпикс" ТИУ осуществляет подготовку и организацию волонтерского сопровождения регионального этапа чемпионата. В 2017 году в работе были задействованы 60 волонтеров – студенты опорного университета, Западно-Сибирского государственного и Тюменского медицинского колледжей. В 2018 году - 80 человек.

По всем вопросам можно обращаться к Москвиной Ольге Ивановне, телефон 8-982-941-62-21. Регистрация по ссылке.