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Проект "Уютный Ямал" поможет контролировать распределение бюджетных средств

Общество, 09:13 25 июля 2019

www.живёмнасевере.рф | Фото: www.живёмнасевере.рф

Представителей общественных организаций, советов многоквартирных домов и ТСЖ, всех активных и неравнодушных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа ждут в офисах проекта "Уютный Ямал".

Проект "Уютный Ямал" рассчитан на участие населения городов и районов округа в распределении бюджетных средств и эффективном управлении финансами, а также на создание банка инициатив жителей, которые будут приняты к реализации в ближайшей или долгосрочной перспективе.

Каждый ямалец может прийти с идеей в проектный офис и предложить свой проект, принять участие в распределении части городских и районных бюджетов. Волонтеры с символикой проекта расскажут подробно об "Уютном Ямале", проконсультируют по оформлению проекта и заполнению заявки, помогут организовать собрание жителей и окажут информационную поддержку инициативе. Проектный офис работает в каждом городе и районе.

Заявки принимают до 19 августа на сайте живемнасевере.рф.

Дарья Казакова

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# волонтерские инициативы , Ямал

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