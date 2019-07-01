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Челлендж #75ДобрыхДел запускают серебряные волонтеры

Общество, 18:54 25 июля 2019

Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Интернет-челлендж #75ДобрыхДел, посвященный 75-летию Тюменской области, запустят "серебряные" волонтеры в сквере Александра Моисеенко (ул. Одесская, 50) 27 июля с 11 до 12 часов, сообщают организаторы.

Во время челленджа проведут экосубботник на прилегающей территории арт-объекта "Я доброволец". В планах у волонтеров 55+ привести в порядок клумбы, высадить однолетние цветы, отчистить территорию от мусора и подготовить видеоролик.

Волонтерским объединениям 55+ в муниципальных образованиях юга Тюменской области необходимо также совершить доброе полезное дело для окружающих людей и места, в котором они живут, запечатлеть процесс на фото или видеокамеру и выложить материал в социальные сети с хештегом #75ДобрыхДел.

К концу августа с совместными усилиями "серебряные" волонтеры региона должны насчитать 75 добрых дел. Команду самых активных "серебряных" добровольцев ждут ценные призы от организаторов.

В этот же день в сквере Александра Моисеенко пройдет еще одно значимое в добровольческой среде мероприятие "Волонтерские игры", где примут участие 19 добровольческих команд региона, в том числе "серебряные" волонтеры Штаб-квартиры.

Опытные активисты презентуют визитную карточку и познакомят другие волонтерские отряды с деятельностью "серебряных" добровольцев через интерактивный игровой квест.

Подробная информация по телефону 51-50-51 или на официальном сайте Областного геронтологического центра www.togc.ru.

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# акция , волонтеры , серебряные волонтеры , челлендж

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