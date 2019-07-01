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В Матмасах отметили день города и обсудили развитие местного сообщества

Общество, 18:34 26 июля 2019

комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Развитие местного сообщества, территориального общественного самоуправления, новые форматы работы “Соседского центра” в микрорайоне обсудили в Матмасах представители Альянса СО НКО с активными жителями 24 июля.

Встреча прошла во время празднования, приуроченного к 433-летию Тюмени. На площади на ул. Пражской, 28 была организована специальная развлекательная программа для всех возрастов. Свои выступления на суд зрителей представили хоровой коллектив “Русская душа”, творческие объединения Дома культуры “Водник”, воспитанники творческих коллективов ТОС “Матмасы” и другие. Для юных тюменцев на празднике устроили специальную игровую площадку с активностями и викториной об истории Тюмени.

Помимо этого общественники обсудили с местными жителями возможность участия ТОСа в предстоящем форуме региональной Общественной палаты “Синергия Сибири-2019: социальное партнерство”, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

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# Матмасы , социально ориентированные некоммерческие организации

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