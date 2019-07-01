В Тюменской области назвали лучшие муниципалитеты по поддержке НКО

Ольга Кузнечевских | Фото: Елизавета Райдер, департамент социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских | Фото: Елизавета Райдер, департамент социального развития Тюменской области

Тюмень, а также Ялуторовский, Бердюжский, Казанский, Уватский районы стали лидерами рейтинга муниципальных образований в части поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2018 году. В Топ-10 также вошли Заводоуковск, Тобольск, Ишим, Исетский и Омутинский районы.

Об этом на заседании координационного совета по развитию и поддержке СО НКО в Тюменской области сообщила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей областного департамента соцразвития Юлия Мясникова.

Она отметила, что рейтинг включает четыре блока из 15 показателей, позволяющих максимально посмотреть работу муниципального образования. Это нормативная правовая база, организационная поддержка, доступ некоммерческих организаций к бюджетным средствам и информационная поддержка.

Рейтинг показывает, как муниципальное образование воспользовалось теми возможностями, которые созданы для развития и поддержки негосударственного сектора на региональном и федеральном уровнях.

По словам заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских, рейтинг призван вовлечь муниципальные образования в работу с социально ориентированными некоммерческими организациями.

"В каждом муниципальном образовании есть своя специфика, свои возможности и желание. Поэтому мы оцениваем насколько муниципалитеты понимают важность и нужность этой работы, насколько они заинтересованы в оказании поддержки социально-ориентированным организациям", - отметила Кузнечевских.

В рамках заседания члены координационного совета обсудили итоги реализации пилотного проекта "Приходи и работай". О своей работе рассказали также авторы проектов-победителей конкурса президентских грантов 2018 года. В их числе проекты "Гиды tmn55+", социальный всеобуч "НЕТ раку груди!".

В 2018 году победителями конкурса президентских грантов стали 64 тюменских СО НКО, сумма грантовой поддержки превысила 123 млн рублей. По итогам первого конкурса президентских грантов 2019 года победителями стала 31 общественная организация региона. В сумме они получили более 40 млн рублей на реализацию своих проектов.

Любовь Голышева