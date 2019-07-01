Тюменцев ждут в составе общественных наблюдательных комиссий

| Фото: www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

Войти в состав общественных наблюдательных комиссий (ОНК), контролирующих обеспечение прав человека в местах принудительного содержания приглашают неравнодушных тюменцев.

Процедура выдвижения кандидатур в ОНК началась в 44 субъектах РФ, среди которых и Тюменская область. Срок подачи документов завершится 17 сентября.

Общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям предлагают принять участие в процедуре выдвижения кандидатур и направить на имя секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева соответствующее заявление и документы, предусмотренные Федеральным законом №76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания".

Новые составы комиссий будут сформированы в октябре 2019 года.

Информация о порядке образования ОНК в субъектах Российской Федерации и рекомендации по выдвижению кандидатов размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации в разделе "Права заключенных".