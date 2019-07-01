До конца приема заявок на второй конкурс президентских грантов осталось две недели
Две недели осталось до конца приема заявок на второй конкурс 2019 года, напоминает Фонд президентских грантов.
Из восьми миллиардов рублей, предусмотренных в этом году на поддержку проектов некоммерческих организаций, по итогам первого конкурса 1 тыс. 644 организациям-победителям уже направлено 3,3 млрд. Оставшаяся сумма будет распределена по итогам текущего конкурса.
Прием проектов завершится 31 июля в 23 часа 30 минут по московскому времени, однако организаторы рекомендуют подать документы до 24 июля. В этом случае у претендующих на грант останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки.
При подготовке проекта общественникам рекомендовано изучить бесплатный онлайн-курс "Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта", состоящий из 10 уроков с короткими видео и практическими заданиями. Курс доступен по ссылке.
Всю конкурсную документацию, методические материалы и подробные условия участия можно найти на сайте Фонда президентских грантов в разделе "Конкурсы".
Результаты второго конкурса подведут к 14 октября. Начать реализацию поддержанных проектов можно будет с 1 ноября 2019 года, а завершиться проекты должны не позднее 31 декабря 2020 года (за исключением долгосрочных проектов).
Участникам, которые ранее уже были победителями, важно знать, что организации, существенно нарушавшие договор о предоставлении гранта, не будут допущены до конкурса. В частности, это организации, не отчитавшиеся перед фондом по ранее полученному гранту (если срок сдачи отчетности уже прошел), имеющие просроченную задолженность по возврату в фонд средств ранее полученных грантов, а также те, за кем замечено нецелевое использование грантов и предоставление в фонд подложных документов.