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До конца приема заявок на второй конкурс президентских грантов осталось две недели

Общество, 17:21 18 июля 2019

Фонда президентских грантов | Фото: Фонда президентских грантов

Две недели осталось до конца приема заявок на второй конкурс 2019 года, напоминает Фонд президентских грантов.

Из восьми миллиардов рублей, предусмотренных в этом году на поддержку проектов некоммерческих организаций, по итогам первого конкурса 1 тыс. 644 организациям-победителям уже направлено 3,3 млрд. Оставшаяся сумма будет распределена по итогам текущего конкурса.

Прием проектов завершится 31 июля в 23 часа 30 минут по московскому времени, однако организаторы рекомендуют подать документы до 24 июля. В этом случае у претендующих на грант останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки.

При подготовке проекта общественникам рекомендовано изучить бесплатный онлайн-курс "Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта", состоящий из 10 уроков с короткими видео и практическими заданиями. Курс доступен по ссылке.

Всю конкурсную документацию, методические материалы и подробные условия участия можно найти на сайте Фонда президентских грантов в разделе "Конкурсы".

Результаты второго конкурса подведут к 14 октября. Начать реализацию поддержанных проектов можно будет с 1 ноября 2019 года, а завершиться проекты должны не позднее 31 декабря 2020 года (за исключением долгосрочных проектов).

Участникам, которые ранее уже были победителями, важно знать, что организации, существенно нарушавшие договор о предоставлении гранта, не будут допущены до конкурса. В частности, это организации, не отчитавшиеся перед фондом по ранее полученному гранту (если срок сдачи отчетности уже прошел), имеющие просроченную задолженность по возврату в фонд средств ранее полученных грантов, а также те, за кем замечено нецелевое использование грантов и предоставление в фонд подложных документов.

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# конкурсы , Лидеры перемен , президентский грант , социально ориентированные некоммерческие организации

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