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Тюменских детсадовцев учат правилам поведения на дороге

Общество, 18:54 17 июля 2019

комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Занятие по безопасности пешеходов для воспитанников тюменского детского сада № 50 провели депутаты городской думы вместе с представителями Всероссийского общества автомобилистов и сотрудниками ГИБДД. Мероприятие прошло в рамках проекта "Безопасные дороги".

На территории детского сада были организованы три интерактивные площадки, где детей познакомили с основными правилами поведения пешеходов на дорогах. Работники дошкольного учреждения показали дидактический спектакль, где герои отечественных мультфильмов личным примером показали важность соблюдения правил дорожного движения. Представитель байкерского клуба ознакомил детей с мотоциклом и правилами движения на двухколесном транспорте.

По итогам встречи заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов вручил ребятам удостоверения юных пешеходов. Он уверен, что прививать культуру поведения на дорогах нужно с самого детства.

"Мы обязаны заботиться о безопасности подрастающего поколения. Профилактические занятия в общеобразовательных и дошкольных учреждениях очень важны для формирования культуры на дорогах. Надеюсь, что у ребят, принимавших участие в мероприятии, на​ всю жизнь отложится частичка этой культуры. Ведь от этого может зависеть чья-то жизнь", - цитируют депутата в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

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# детская безопасность , Дмитрий Осипов , дорожная безопасность , социально ориентированные некоммерческие организации

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