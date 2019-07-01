Тюменские добровольцы подали почти пятьсот заявок на всероссийский конкурс

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

469 заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Доброволец России-2019" подали представители Тюменской области. Из них 191 заявка была одобрена, сообщает региональный департамент физкультуры, спорта и допобразования.

Всего на главное волонтерское событие поступило 28 тыс. 144 проекта от активистов со всей страны. 5 тыс. 44 заявки были одобрены, в ближайшие недели пройдут экспертную оценку и будут допущены до полуфинала. В 2019 году грантовый фонд конкурса составляет 45 млн рублей.

По словам председателя совета Ассоциации волонтерских центров, члена Общественной палаты РФ Артема Метелева, рост числа проектов связан с прошедшим Годом добровольца и увеличением числа тех, кто стал заниматься волонтерством.

"Большинство проектов участников связаны с социальной сферой, адресной помощью людям. Прежде чем попасть к экспертам, участники выполняли конкурсные задания: снимали видеоролики, проходили обучающие курсы, проводили социальные акции", - рассказал он.

Самыми популярными номинациями среди участников этого года стали "Рожденные помогать" (помощь инвалидам, пожилым людям, терминальным больным, а также деятельность по защите животных) – 4 тыс. 903 инициативы, "Помощь детям" – 3 тыс. 155, "Вдохновленные искусством" (волонтерство в сфере культуры) – 2 тыс. 949.

Всего в реализации проектов задействовано 546 тыс. 182 добровольца со всей России. К участию приглашались все желающие в возрасте старше 8 лет. От самых юных волонтеров (8-17 лет) поступило около 8 тыс. заявок. В рамках новой номинации "Душа компании" в конкурсе принимают участие крупные организации, развивающие корпоративное волонтерство.

Полуфинал пройдет с 17 июля по 13 октября в рамках пяти окружных форумов добровольцев. Имена полуфиналистов от Тюменской области станут известны на форуме в Новосибирске, который пройдет с 13 по 16 августа. Итоги подведут также в Нальчике, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже. Детский полуфинал состоится на площадке международного детского центра "Артек".

Лауреаты конкурса "Доброволец России-2019" будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который пройдет в конце года в Москве. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 млн рублей.