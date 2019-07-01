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Волонтеры из Тюмени работают на Международных детских играх в Уфе

Общество, 18:07 10 июля 2019

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

12 волонтеров центра "LOVT" Школы инженерного резерва Тюменского индустриального университета отправились помогать организаторам 53 Международных детских игр, которые проходят в Уфе 10-13 июля, сообщает вуз.

Добровольцы приехали в Уфу 8 июля. За два дня ребята прошли обучающие занятия и познакомились с площадками, на которых им предстоит работать: парком культуры и отдыха "Кашкадан", где пройдут состязания по пляжному волейболу, баскетболу и борьбе; парком "Ватан" – местом проведения соревнований по фехтованию и церемонии закрытия Игр; главным стадионом Уфы "Нефтяник", который на четыре дня станет центром молодежного футбола.

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Прежде чем приступить к обязанностям, участники "LOVT" прошли строгий отбор - кастинг, собеседование и онлайн-обучение. В итоге у каждого волонтера свой набор функций, от встречи гостей до помощи спортсменам.

По данным пресс-центра Игр, в состязаниях примут участие 1 тыс. 192 спортсмена из 84 городов 29 стран. Всего столица Башкортостана готовится принять более 2 тыс. гостей со всех уголков мира.

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# волонтеры , Международные детские игры , ТИУ , Уфа

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