Королеву дорог выберут в Тюмени

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

Конкурс водительского мастерства “Королева дорог” пройдет в Тюмени на территории учебной площадки Автошколы ВОА (ул. Пермякова, 44) 23 июня, сообщают организаторы.

Участие в заездах примут 15 тюменских автолюбительниц на легковых авто. Им предстоит пройти специальную полосу препятствий, включающую в себя элементы: “Горка”, “Бокс”, “Параллельная парковка” и “Змейка”. Экспертным жюри во главе с аккредитованным судьей Российской автомобильной федерации Дмитрием Соколовым будет оцениваться, как аккуратность, так и скорость прохождения дистанции. Призеров соревнований ждут памятные дипломы и призы.

Регистрация участниц и тренировочные заезды стартуют на автодроме в 12 часов. Окончание регистрации в 13 часов 30 минут, а уже с 14 часов - начало официальных заездов.

Также в преддверии конкурса c 13 часов на автодроме ВОА будет организована праздничная концертная программа и выставка проектов тюменских общественных организаций.

Гостей и зрителей мероприятия ждут:

- показательные выступления дрифт-шоу от “Tezza project”;

- консультации и мастер классы по медиации “Западно-Сибирского регионального Центра медиации и права”;

- мастер-класс по оказанию первой помощи от медицинского центра “Главное здоровье”;

- мастер-класс по женской самообороне от военно-патриотического клуба “Квазар”;

- фотоконкурс от “Афиша-Тюмень”;

- мастер-класс по “Гимнастике для мозга” проведет кинезеолог-психолог Жанна Меджаян;

- консультации по саморазвитию от “Цента духовного развития”;

- профессиональная фотосессия от медиацентра “Зоркий”;

- вокальные и хореографические выступления.

Вход на мероприятие для зрителей и участников бесплатный.

Конкурс “Королева дорог” проведут ТРОД Женский Альянс "Обретая крылья", Тюменское отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов" и ОО "Тюменская региональная федерация автомобильного спорта", при поддержке Общественной палаты Тюменской области и Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области.