Тюменский проект "Снять за 72 часа" объединит участников со всей страны

| Фото: из группы "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: из группы "Медиаполис" во ВКонтакте

150 участников сможет объединить проект "Снять за 72 часа" в Тюмени в 2019 году. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал PR-специалист Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Денис Войт.

"Проект "Снять за 72 часа" реализуется в третий раз. В этом году это усовершенствованная версия. На его реализацию мы выиграли грант в размере одного миллиона 430 тысяч рублей по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов. Благодаря этому наш проект приобрел всероссийский формат. Мы готовы принять 75 иногородних участников. Общее количество участников выросло до 150 человек. Если сравнивать с прошлым годом, это на 50 человек больше", — поделился он.

На конкурсный проект уже начали поступать заявки. Участие в "Снять за 72 часа" хотят принять жители Москвы, Ростова-на-Дону, Киева. Также есть заявки из Белоруссии и Германии. "Можно даже сказать, что выходим на международный уровень. Конечно, речь идет о россиянах, проживающих в других странах. Это здорово, что проект приобретает такие масштабы", — заключил Денис Войт.

Прием заявок продлится до 20 июня. Но организаторы не исключают, что продлят сроки, так как интерес к проекту набирает обороты. Оставить заявку можно здесь. Заявиться могут режиссеры, сценаристы, операторы, монтажеры, продюсеры и актеры.

В 2018 году от участников проекта "Снять за 72 часа" требовалось создать 10 короткометражек. Конкурсанты могли выступить в трех номинациях — "Документальное короткометражное кино", "Игровое короткометражное кино", "Клип". В 2019 году формат проекта претерпел изменения. "В этом году мы выходим на коммерцию. Наши направления работы - документальное и короткометражное игровое кино и реклама. Сейчас ведутся переговоры с компаниями, которые были бы готовы предложить конкурсантам кейсы. Участники проекта при регистрации должны указать, в каком направлении они хотят двигаться. Если это кино, то они выбирают соответствующую вкладку, если рекламу, то другую. Уже сейчас можно сказать, что 60 процентов зарегистрировавшихся идут в кино, 40 процентов выбрали рекламу", — поделился PR-специалист Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Сам проект продлится с 13 по 19 июля. 12 июля иногородние режиссеры, сценаристы и операторы приедут в Тюмень, на следующий день запланировано знакомство — первая встреча, на которой участникам подробнее расскажут о "Снять за 72 часа". На 14 июля намечены питчинги, на которых авторы будут защищать свои идеи. Далее участников проекта ждет нетворкинг — им предстоит научиться взаимодействовать друг с другом. С 15 июля начнется съемочный период. 18 июля участники должны представить готовые работы на суд жюри, а на следующий день предусмотрены просмотры и награждение.

Создателей лучших работ, по словам организаторов, ждут отличные призы. Одним из партнеров проекта — московская киношкола Александра Митты. Одним из призов будет онлайн-обучение на курсах от этого проекта в области кинообразования. "Это довольно сильная школа. Ее преподаватели и выпускники создали фильмы "Экипаж", "Легенда №17", "Битва за Севастополь", "9 рота", "Движение вверх" и другие", — отметил Денис Войт.

Инна Пахомова