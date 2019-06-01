Первый сити-квест по творчеству Владислава Крапивина пройдет на Литературном бульваре

| Фото: из сообщества "Сити-квест "Мы читаем книги Крапивина" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Сити-квест "Мы читаем книги Крапивина" во ВКонтакте

Около 30 юных тюменцев соберет первый сити-квест по произведениям известного писателя Владислава Крапивина, который пройдет на Литературном бульваре 14 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель проекта Наталья Музыро.

"На первый квест уже набраны участники, у нас есть договоренность. Завтра к нам приедут ребята из пришкольного лагеря Дворца творчества и спорта "Пионер". Нам обещали привести два отряда — это около 30 человек, возможно, больше," — рассказала она.

Первых участников ждет квест, на котором их познакомят с героями произведений Владислава Крапивина. По сюжету, детям предложат спасти жителей острова Двид от страшного ящера. Квест пройдет по произведению "Дети синего фламинго". Для того, чтобы победить зло, ребята пройдут по станциям — это значимые места из биографии Крапивина.

Одно из таких мест — сквер Сибирских кошек на ул. Первомайская, напротив литературно-краеведческого центра, в котором работает посвященная творчеству известного писателя экспозиция. Детям расскажут о том, что Владислав Крапивин родился и жил на ул. Герцена, расположенной неподалеку от этого места, про его детство. Участники квеста не пойдут далеко — они будут находиться в районе ул. Первомайской, Литературного бульвара и доберутся до водонапорной башни на ул. Орджоникидзе.

После проведения квеста его участникам расскажут о творческих соревнованиях, в которых они могут принять участие. Один из них — конкурс иллюстраций по произведениям Владислава Крапивина. Организаторы надеются, что юные тюменцы вдохновятся и захотят нарисовать героев, о которых они узнали в ходе квеста.

"Объявления о следующих сити-квестах по творчеству Крапивина будем публиковать в своей группе во ВКонтакте. Мы планируем приглашать желающих принять участие в мероприятиях, записывать людей и назначать даты. Конечно, нам удобно брать ребят целыми командами, например, отряд пришкольного лагеря. В принципе, если жители какого-нибудь двора готовы собрать детей и зарегистрироваться на наш квест — мы будем рады провести мероприятие для них", — поделилась Наталья Музыро.

В течение лета организаторы проекта планируют провести в Тюмени не менее 15 сити-квестов.

Инна Пахомова