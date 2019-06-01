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Проект "Предназначение" помогает людям с ОВЗ

Общество, 15:49 11 июня 2019

АНО "Дельфин" | Фото: АНО "Дельфин"

Инклюзивный проект "Предназначение" проводит участник Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области – Центр по развитию досуга населения АНО "Дельфин".

Данный проект носит инклюзивный характер - участие в нем совместно принимают участие люди с ОВЗ, имеющие инвалидность, пенсионеры и здоровые люди.

Для них прошли мастер классы по таким направлениям как: цирковое искусство, хореография, вокал, игра на барабанах. Участники попробовали себя в разных сферах творческой деятельности, раскрыли свой внутренний потенциал, а многие заинтересовались тем, чем никогда и не думали заниматься.

Занятия проводили педагоги Эвелина Эминова (цирковое искусство); Дмитрий Арефьев (игра на барабанах); Мария Быченко (вокал); Владимир Казанцев (хореография).

Реализация проекта продолжится до осени 2019 года. Итогом станет инклюзивный музыкальный спектакль "Дежавю", который ориентировочно состоится в ноябре, сообщает пресс-служба АНО "Дельфин".

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# люди с ОВЗ , СО НКО

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