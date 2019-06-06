Более сорока миллионов рублей получат НКО Тюменской области на реализацию проектов

| Фото: Международный кинофестиваль "Ноль плюс" во ВКонтакте | Фото: Международный кинофестиваль "Ноль плюс" во ВКонтакте

31 НКО Тюменской области выиграли грант по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов. Общая сумма поддержки составит более 40 млн рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова.

"Фонд "Творчество, жизнь и дело" - это самый дорогой проект – это программа "Ноль плюс" - проведение седьмого международного фестиваля детского и семейного кино. Они выиграли более 5 миллионов. Срок реализации проекта – 2019-2010 годы. Программа "Ноль плюс" известна не только в Тюменской области, но и вышла на российский и даже международный уровень", - рассказала она.

Среди победителей конкурса большинство - это НКО, которые впервые решились на участие в нем. По мнению специалиста регионального департамента, в этом им помогли обучающие семинары, которые проводил Фонд президентских грантов.

В число обладателей гранта вошли НКО из сферы культуры, туризма, спорта и других направлений деятельности.

"Среди победителей есть организации, которые начинали с грантов в 500 тысяч рублей, а сейчас у них хорошая история в Фонде президентских грантов по реализации проектов, по отчетности, к примеру, "ГринЛандия", которая на протяжении трех лет выигрывает конкурсы фонда, и сейчас они получили на свой проект более 2 миллионов рублей", - отметила Юлия Мясникова.

Активное участие в конкурсе на получение президентского гранта приняли не только НКО Тюмени, но и области. Так, организация ветеранов из Голышмановского городского округа на проект "Территория памяти" направит более 2 млн рублей, и как заметила Юлия Мясникова, это далеко не первая их победа в федеральном конкурсе.

Омутинское хуторское казачье общество будет внедрять в жизнь проект "Семья мастеровая". Они выиграли более 400 тыс. рублей.

Всего на первый в 2019 году конкурс Фонда президентских грантов Тюменская область направила более 160 проектов. НКО могут подавать несколько проектов по разным номинациям. Примерно более 100 проектов будет подано на второй конкурс, который начнется 10 июня, добавляет сотрудник регионального департамента соцразвития.

В 2018 году более 123 млн рублей получили НКО Тюменской области по итогам двух конкурсов. Около 60 СО НКО продолжают реализовывать проекты в 2019 году.

"Впервые мы сделали рейтинг муниципальных образований по работе с НКО. Один из показателей работы – участие организаций муниципалитетов в федеральных конкурсах. И здесь стоит отметит Голышмановский, Омутинский, Упоровский, Юргинский районы. Они активнее остальных работают с НКО и заявляются на конкурсы", - сказала Юлия Мясникова.

Анжела Лебедева