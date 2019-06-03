Тюменские отцы вручили водителям наклейки-напоминания

| Фото: Совет отцов при УПР в Тюменской области | Фото: Совет отцов при УПР в Тюменской области

Около 100 тематических наклеек раздали представители регионального Совета отцов водителям в рамках акции #домаждут 1 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин.

Акция #домаждут развернулась утром на трассе Р-351. На посту ДПС представители Совета отцов поздравили мужчин-участников дорожного движения с Днем защиты детей, пожелали доброго пути и безопасных дорог, а также поделились тематическими автонаклейками.

По словам Александра Чехонина, реакция автовладельцев была позитивной. "Многие водители размещали врученные нами наклейки на автомобилях сразу. Акцию в регионе проводить продолжим. Ей заинтересовались и в других городах, в частности, в Ставрополе и Новосибирске", — поделился он.

Акция #домаждут — идея отцовского сообщества Тюменской области. Ее реализуют на средства Президентского гранта. Акция входит в состав крупного проекта "Отцовский meet-up: культура и безопасность".

Инна Пахомова