Фестиваль соседей порадовал тюменцев в Матмасах и на Мысу

| Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

17-й "Фестиваль соседей" состоялся в микрорайонах Матмасы и Мыс в Тюмени 31 мая, сообщает комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Фестиваль добрососедства приурочили к общероссийской акции, посвященной празднованию Международного дня соседей. Основной локацией мероприятия был выбран уютный дворик, расположенный на ул. Пражской, 28 (микрорайон Матмасы).

Территориальное общественное самоуправление района Матмасы совместно с ведущими некоммерческими организациями города и Централизованной городской библиотечной системой организовали работу более двух десятков тематических площадок на любой вкус.

Традиционными участниками мероприятия стали добровольцы тюменской городской организации помощи детям "Наше счастье 7я" и АНО Центр поддержки семей "Помощь рядом", представившие площадку благотворительного вещевого обменника "Тюменская дармарка". Принять участие в инклюзивных играх можно было на стенде тюменского регионального общественного движения инвалидов "Вдохновение". Теплый чай и угощения всем гостям праздника предлагали отведать волонтеры тюменского "Банка еды", а активисты реабилитационного центра "Ковчег" - поучаствовать в настоящей японской чайной церемонии. Получить оперативные юридические консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства можно было у экспертов НП "Центр общественного контроля в сфере ЖКХ" и "Западно-Сибирского регионального Центра медиации и права", а прикоснутся к моделям оружия и военной амуниции − на стенде военно-патриотического клуба "Квазар". Серебряные волонтеры областного геронтологического центра на своей площадке предлагали пройти мастер-классы по кулинарии и садоводству, а активисты ТОС "Матмасы" приглашали принять участие в уникальном цветообменнике, где каждый мог принести и обменять комнатные растения.

Представительниц прекрасного пола консультировали об основах здоровой и счастливой семейной жизни на площадке сообщества позитивных женщин "ОтРада", для них был организован социологический мониторинг по вопросам самореализации в современном мире, проводимом региональным общественным движением Женский Альянс "Обретая крылья".

Любители настольных игр могли посоревноваться в турнире по шашкам, организованном "Тюменским региональным центром профилактики склероза" или поучаствовать в открытом мастер-классе по обучающей финансовой игре "Денежный поток".

Площадку с увлекательными развивающими играми для самых маленьких гостей фестиваля организовала Тюменская региональная общественная организация содействия многодетным семьям "Развитие". Артисты из театрального объединения "Тандем" предлагали юным тюменцам поучаствовать в активных и подвижных играх с популярными персонажами детских фильмов.

Обширная детская программа была развернута и в специальном палаточном городке городской библиотечной системы. Здесь организовали мастер-классы по традиционной уральской росписи, головоломкам, робототехнике, аквагриму, а также книгообменник. Ребята постарше могли принять участие в тренировочных занятиях по самообороне, организованных Тюменской областной федерацией бокса.

Консультации по ветеринарии и уходу за домашними питомцами можно было получить у специалистов Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Большой интерес у собравшихся вызвала площадка, посвященная безопасности, на которой профессиональные медики обучали желающих азам первой помощи, а бойцы МЧС предлагали ощутить себя настоящим спасателем и посидеть за рулем пожарной машины.

Не уступала разнообразием и концертная программа, продлившаяся более трех часов. За это время на главной сцене перед зрителями выступили артисты студии эстрадного вокала "Голоса Тюмени", цирковой студии "Звездная пыль", вокального коллектива "Обретая Крылья", студии танца "Мeret", детско-юношеской эстрадной студии "Фортуна", артисты и творческие коллективы ТОСа "Матмасы", группа "Gold from strings", оркестр ГУ МЧС РФ по Тюменской области, студия жестовой песни "Большая медведица" и многие другие. Песни на татарском языке исполнила заведующая расположенной в Матмасах библиотеки № 18 Луиза Сурметова.

Кроме того, в перерывах между творческими выступлениями участников фестиваля приветствовали и поздравляли с Международным днем соседей почетные гости − председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев и уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Сергей Толстых, а также представители областного департамента культуры, комитета по делам национальностей Тюменской области и управы Ленинского района.

Вторая площадка праздничного "Фестиваль соседей" была организована активистами ТОС "Новый Мыс" и ТОС "Мыс Доброй Надежды" совместно с ЧУК "Культура" параллельно в микрорайоне Мыс. В сквере Корабельный гостей ждала специальная концертная программа от артистов творческого объединения "Культура", центра развития "PROдвижение", детского морского центра "Алый парус", Центра русской культуры, мастер-классы по фехтованию и футбольному фристайлу, а также многие другие интерактивные площадки.

Главный организатор и идейный вдохновитель проведения “Фестивалей соседей” председатель Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области Михаил Мельцер отметил, что мероприятие оказалось очень атмосферным, ярким, запоминающимся и одним из самых массовых по количеству участников. Также он отдельно подчеркнул огромную заслугу в его организации руководителей местных сообществ, на территории которых состоялся очередной праздник добрососедства, - Любови Приходько (ТОС "Матмасы") и Екатерины Муслахутдинова (ТОС "Новый Мыс").

Проведение следующего "Фестиваля соседей" в Тюмени намечено 15 июня в микрорайоне ММС.