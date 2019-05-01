В народной культуре можно найти ответ на любой вопрос, считают участники конференции в Тюмени

| Фото: организаторов конференции | Фото: организаторов конференции

Вопросы и проблемы сохранения культурного наследия и национальной идентичности, развития межкультурного диалога и миротворчества обсудили участники Х Международной научно-практической конференции "Межкультурные коммуникации и миротворчество", которая состоялась в Тюменском государственном институте культуры.

Ученые и эксперты работали по трем направлениям: культура мира и безопасности в международных отношениях; роль культурных институтов и культурного наследия в межкультурных коммуникациях; современное искусство в России: идеи, проблемы, тенденции.

Как отметили участники международной конференции, главное - научится понимать другие народы и нести культуру мира в своих странах, знание мировых религий и народных традиций позволяет принимать правильные решения на государственном уровне. Как показывает история, народная культура очень глубока и многогранна, в ней всегда можно найти ответ на поставленный вопрос.

В рамках научно-практической конференции состоялся круглый стол "Проблемы и перспективы изучения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области", посвященный 75-летнему юбилею региона. В работе приняли участие представители Ассоциации искусствоведов России, регионального департамента культуры, ТАГИРРО, Общественной палаты Тюменской области, Клуба ЮНЕСКО "Содружество Сибири", мастера, ученые и преподаватели ТГИК.

Предложения экспертов войдут в итоговую резолюцию Международной конференции, в которой организаторы отразят конкретные шаги для укрепления и развития межкультурных коммуникаций в быстро меняющемся мире.