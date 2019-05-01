Спектакль с передвижениями по улицам планируют показать тюменцам в июне

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Спектакль с передвижениями по улицам "Чик. Гудбай, Берлин!" планируют представить тюменцам в конце июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала победитель конкурса проектов "Моя идея" Наталья Караганова.

Представители независимого театрального сообщества "Сцена_Нева" решили создать спектакль в нетеатральном пространстве, где зритель будет следовать за персонажами по городу и его окрестностям. "Чик. Гудбай, Берлин!" поставят по книге Вольфганга Херрндорфа и пьесе Роберта Коаля.

"Мы хотим поднять тему подросткового одиночества, коммуникабельности и отношений в семье. Надо сказать, что "Сцена_Нева" всегда выбирает острые темы для постановок. Целевая аудитория нашего проекта — это подростки и родители. Важно, чтобы это был семейный просмотр", — поделилась Наталья Караганова.

Отметим, по итогам конкурса "Моя идея", результаты которого объявили 25 мая, театральное сообщество "Сцена_Нева" получило грант в размере 173 тыс. рублей на реализацию замысла.

Сейчас Наталья Караганова занимается подготовкой документов и поиском партнеров, поскольку, по ее словам, грант не покроет всех расходов. Кроме того, творческая группа ведет переговоры с режиссером и занимается подбором состава.

По словам Натальи Карагановой, спектакль планируют представить в конце июня.

Инна Пахомова