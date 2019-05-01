На Ямале обучают общественников, которые будут контролировать качество дорожных работ

| Фото: оп.янао.рф | Фото: оп.янао.рф

Образовательный семинар для гражданских активистов, которые будут привлекаться к общественному контролю за качеством дорожных работ, организовали на Ямале.

Общественникам рассказали о целях нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", планах его реализации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2019–2024 годах и объемах запланированных дорожных работ, а также о технологии, методах и этапах проведения ремонта дорожного полотна.

Семинар стал первым этапом подготовки неравнодушных граждан, сообщают в Общественной палате ЯНАО. В скором времени будут разработаны методики общественного контроля за состоянием автомобильных дорог, находящихся на гарантийном обслуживании, а также за текущим ремонтом дорог.

Предполагается, что граждане в ходе инспекционных поездок на объекты ремонта будут заполнять "чек-листы", затем эти листы наблюдений рассмотрят профильные рабочие группы, которые примут меры оперативного реагирования на отклонения и замечания, выявленные в ходе общественных проверок.