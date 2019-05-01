Тоболяки на празднике детства соберут добрые корзинки

| Фото: группа "Добрый Тобольск" во ВКонтакте | Фото: группа "Добрый Тобольск" во ВКонтакте

Акция "Добрая корзинка" пройдет в рамках фестиваля "Добрый Тобольск" на территории бизнес-центра "Европа" 1 июня с 12 до 16 часов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель фестиваля "Добрый Тобольск" Наталья Неделько.

Акция проводится для поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. "В качестве пожертвований ждем нескоропортящиеся продукты: консервы, крупы, макароны, подсолнечное масло, муку, сгущенное молоко и тому подобное, - говорит Наталья Неделько. - Первый раз мы такую акцию провели накануне Пасхи. Тоболяки откликнулись хорошо. Мы сформировали продуктовые пакеты для 30 семей".

Новость о проведении акции организаторы запустили во всех соцсетях, кроме того, местные СМИ дали объявления на своих ресурсах.

По предварительным подсчетам волонтеров, более 20 семей Тобольска нуждаются в поддержке. В группу "Добрый Тобольск" в соцсетях обращаются семьи, у которых сложная ситуация, и мы реагируем: выезжаем, проверяем, поддерживаем, добавляет Наталья Неделько.

Проект "Добрый Тобольск" реализуется при участии Общественной палаты Тобольска и ресурсного центра поддержки НКО. Первый раз его запустили в декабре 2018 года. Второй раз он будет реализован в международный день детей, 1 июня.

Организаторы проекта заручились поддержкой тобольского бизнес-сообщества, которое организует для детей праздник.

"1 июня, во время проведения нашей акции, будет организована большая концертная программа с участием аниматоров, а братья Арангуловы проведут занятие по силовому экстриму. Студенты педагогического колледжа представят дагестанское блюдо чуду, которым угостят гостей праздника за благотворительное пожертвование. Вырученные средства пойдут на реабилитацию ребенка, жителя Тобольска", - подытожила Наталья Неделько.

Анжела Лебедева