Проект "Капитаны двора" охватит более двух тысяч юных тюменцев

| Фото: из группы "Капитаны двора" во ВКонтакте | Фото: из группы "Капитаны двора" во ВКонтакте

Более двух тыс. детей планируют охватить организаторы проекта "Капитаны двора" в Тюмени летом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель детского центра "Грин-Ландия" Павел Притупа.

"Мы уже начали активно реализовывать проект "Капитаны двора". Проводим мероприятия во дворах каждый день. С расписанием можно ознакомиться в нашей группе во Вконтакте. Еще мы развешиваем объявления о предстоящих мероприятиях во дворах", — поделился Павел Притупа.

Спортивные игры, танцы и различные занятия с детьми проводят волонтеры и ребята, записавшиеся в "Отряды мэра", — последних, в частности, трудоустраивают дворовыми вожатыми, помощниками организаторов.

Летом организаторы проекта "Капитаны двора" намерены охватить более двух тыс. детей в Тюмени. Также они планируют организовывать досуговые мероприятия на площадках в Тюменском районе, на юге региона.

Проект "Капитаны двора" выиграл грант по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов. Организаторы получили более двух млн 400 тыс. рублей. Благодаря ему они хотят открыть свои филиалы в ХМАО и Курганской области.

"Тюменцы активно приветствуют наш проект, они всегда ждут нас. Родители детей часто пишут нам о том, что начинать лето с приходом на дворовые территории "Капитанов двора" — очень хорошая традиция. Наша цель — организовать досуг детям, оставшимся на лето в городе", — заключил он.

Инна Пахомова