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Тюменский проект волонтерской школы выиграл грант Росмолодежи

Общество, 16:51 12 июня 2019

"База героев" во ВКонтакте | Фото: "База героев" во ВКонтакте

Проект по созданию в Тюмени школы волонтеров по реагированию в чрезвычайных ситуациях получит грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи. Имена победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодежь опубликовало 11 июня.

Автором и руководителем тюменского проекта стал директор центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко. По его словам, грант в размере двух миллионов рублей позволит приступить к созданию школы с 1 июля.

"Мы организуем волонтерское движение, которое будет помогать спасателям. Добровольцы смогут оказать первую помощь и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций во время массовых мероприятий. Сначала нужно привлечь как можно больше людей, с помощью онлайн-тестирования отобрать лучших. После этого кандидаты пройдут обучение на станции скорой помощи в структурных подразделениях управления МЧС и получат удостоверения спасателей", - рассказал Николай Петренко.

Всего в заочном и очном этапах конкурса рассматривали более 8 тыс. 600 проектов, представленных молодыми активистами из 85 регионов страны. По рекомендациям экспертной комиссии грантовую поддержку получат 820 инициатив.

Ирина Кургузова

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# волонтеры , грант , молодежные проекты , Росмолодежь

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