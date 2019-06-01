Тюменский проект волонтерской школы выиграл грант Росмолодежи

| Фото: "База героев" во ВКонтакте | Фото: "База героев" во ВКонтакте

Проект по созданию в Тюмени школы волонтеров по реагированию в чрезвычайных ситуациях получит грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи. Имена победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодежь опубликовало 11 июня.

Автором и руководителем тюменского проекта стал директор центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко. По его словам, грант в размере двух миллионов рублей позволит приступить к созданию школы с 1 июля.

"Мы организуем волонтерское движение, которое будет помогать спасателям. Добровольцы смогут оказать первую помощь и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций во время массовых мероприятий. Сначала нужно привлечь как можно больше людей, с помощью онлайн-тестирования отобрать лучших. После этого кандидаты пройдут обучение на станции скорой помощи в структурных подразделениях управления МЧС и получат удостоверения спасателей", - рассказал Николай Петренко.

Всего в заочном и очном этапах конкурса рассматривали более 8 тыс. 600 проектов, представленных молодыми активистами из 85 регионов страны. По рекомендациям экспертной комиссии грантовую поддержку получат 820 инициатив.

Ирина Кургузова