Фестиваль соседей впервые прошел на ММС в Тюмени

| Фото: Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций | Фото: Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций

Фестиваль соседей прошел на ММС Тюмени 15 июня, сообщает пресс-служба Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций.

Фестиваль проходил при поддержке региональной Общественной палаты и правительства Тюменской области. Партнером фестиваля выступил Дом культуры “Орфей ” и общественное движение “ММС-Добрые соседи”.

На площади перед ДК “Орфей” развернулась выставка тюменских общественных организаций. Все гости смогли познакомиться с работой и социальными проектами ведущих НКО города, коих набралось около 20.

Как всегда готовы были оказать экстренную социальную помощь волонтеры на стендах продовольственного проекта "Банк Еды" и вещевого социального обменника "Тюменская Дармарка". Последний проект, кстати, стал одним из победителей, объявленного накануне конкурса Фонда президентских грантов первой волны 2019 года.

Бесплатную помощь для всех желающих по правовым вопросам организовали на своих площадках эксперты ЦОК "ЖКХ Контроль", Западно-Сибирского регионального Центра медиации и права. Консультации по финансовой грамотности и снижению кредитной нагрузки проводили специалисты центра дополнительного профессионального образования "Мои профессии", а волонтеры проекта “Молодежная финансовая инициатива” предлагали освоить азы грамотного поведения на рынке финансовых услуг с помощью уже полюбившейся тюменцам настольной игры “Денежный поток”.

Для юных гостей праздника была устроена специальная игровая зона, где мастер-классы и развлекательную программу для ребят подготовили целый ряд НКО города. Мастер-класс по изготовлению кукол-крупеничек подготовили артисты и аниматоры театрального объединения "Тандем", мастер-классы по изготовлению ЭКО-игрушки "Травянчик” организовали волонтеры приюта для кошек “Мурка и Васька” им. Ирины Карповой, а мастер-классы для детей по игре в шахматы и конструированию устроили педагоги ТРООСМС "Развитие". Научиться лепке игрушек из глины можно было на площадке потребительского общества "Благосостояние", а принять участие в игровой программе "Ура, каникулы!" у волонтеров благотворительного фонда "Бумеранг Добра".

Настоящий кукольный спектакль и уникальный мастер-класс по закаливанию для самых маленьких устроили новички Фестиваля - Центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйспорт-Тюмень".

Традиционно порадовали гостей и участников выставка спецтехники главного управления МЧС по Тюменской области, площадка старинной книги фонда “Земля Сибирская” и стенд тюменского Центра духовного развития.

Увлекательный мастер-класс по танцам народов мира для всех желающих провел клуб исторического танца “Дамы и кавалеры”, а региональный "Центр профилактики склероза" устроил турнир по шашкам для всех возрастов.

Пришедшие на фестиваль представительницы прекрасного пола имели возможность принять участие в социологическом мониторинге по вопросам самореализации женщин в современном мире, проводимом региональным общественным движением Женский альянс "Обретая крылья".

Консультации по раздельному сбору отходов и вторсырья организовали представители ТРОД “ММС-Добрые соседи”. Именно руководитель этого общественного движения Руслан Сарипов стал главным инициатором проведения 18 “Фестиваля соседей” в пос. Мелиораторов.

Также гостей и зрителей праздника приветствовали руководитель обособленного структурного подразделения ДК "Орфей" Татьяна Храмова, председатель Альянса СО НКО Тюменской области Михаил Мельцер, руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев и председатель Общественного совета при МЧС Виталий Лепустин.

Насыщенной и разнообразной оказалась концертная программа фестиваля, продлившаяся более трех часов. С эстрадными номерами перед зрителями выступали трио "Суперстар", Максим Оселедец, Камилла Айтбокова, оркестр ГУ МЧС по Тюменской области, артисты вокальных студий “Орфей”, “Домисолька”, цирковой студии “Икар” и ансамбля танца “Атриум”.

Организаторы выражают огромную благодарность всем лидерам НКО и гражданским активистам, принявшим участие в празднике на ММС, и отмечают, каждый новый Фестиваль помогает делать наш город чуть добрее и светлее. Председатель Альянса СО НКО Михаил Мельцер отметил, что формат фестиваля стремительно растет и развивается и впереди тюменцев ждет ещё много новых и интересных “Фестивалей соседей”.