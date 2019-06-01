Дом на улице Льва Толстого в Тюмени восстановят к 1 августа

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Жилой дом на ул. Льва Толстого, 50 в Тюмени участники фестиваля "Том Сойер фест" планируют восстановить к 1 августа, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Второй сезон уникального общественного проекта "Том Сойер фест" открыт. Волонтеры преобразят бревенчатый дом на ул. Льва Толстого, 50. 22 июня команда волонтеров начала шкурить стены здания. По мнению руководителя проекта Владимира Скалдина, дом - архитектурная изюминка района Затюменки.

"Наш дом очень интересный, настоящая визитная карточка улицы Льва Толстого. Уверен, что такие дома нужно обязательно сохранять. Я давно к этому дому присматривался. Да и общий язык с хозяином мы нашли очень быстро. Он тоже был очень заинтересован в сохранении дома", — рассказал активист.

Добровольцам предстоит очистить фасад, крышу и ворота здания от старой краски и заново покрасить в соответствии с новым решением, которое позволит сделать резьбу и другие элементы заметнее. По проекту из зеленого дом превратится в сливочно-кофейный, а наличники и ставни выкрасят в насыщенный цвет темного дерева. Волонтеры уже ласково называют объект "пряничным домиком". Вместо забора из профнастила появится деревянный забор, отремонтируют водостоки.

Кроме того, тюменские кузнецы сдлеают копию разрушившегося дымника. Средства на его изготовление были собраны при поддержке благотворительного фонда сохранения исторического наследия в России. Всего на краудфандинговой площадке фонда собрали чуть больше 43 тыс. рублей. Помимо изготовления дымника в кузнечной мастерской деньги потратят на закупку инструментов и материалов. Основные работы по восстановлению дома волонтеры выполнят бесплатно.

Полностью работы по обновлению дома будут завершены 1 августа.

Напомним, в 2018 году участники фестиваля "Том Сойер фест" подарили новую жизнь деревянному дому на ул. Пароходская.