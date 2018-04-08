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Волонтеры приведут в порядок старинные дома Тюмени

12:36 08 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Инициативные горожане задумали восстанавливать городскую среду с помощью краски, кистей и посильной помощи домовладельцам в центре Тюмени. В городе появились последователи самарского "Том Сойер Фест" – проекта восстановления историко-культурной среды силами волонтеров.

Первым объектом, который будет отремонтирован в Тюмени, станет дом по ул. Пароходской, 24. Этому строению волонтеры попробуют вернуть прежний вид, а главное – подсказать хозяину, как поддерживать дом в нормальном состоянии.

"Мне, жительнице Тюмени, важно, чтобы город сохранял свой исторический облик, как для самих горожан и туристов, так и для будущих поколений. Кроме того, это возможность показать хозяевам старинных домов, что не нужно сидеть и ждать, пока их родное строение снесут. Такие дома, наоборот, могут стать достопримечательностью района. Однако прежде их нужно восстановить", – рассказывает соучредитель волонтерского проекта, урбанист Маргарита Обращенко.

В данный момент организаторы проекта изучают исторические материалы, снимки, как дом выглядел раньше, делают подсчеты необходимых вложений для восстановления здания, а также ищут спонсоров для приобретения строительных материалов. В свою команду организаторы зовут и волонтеров, которые будут готовы восстанавливать архитектурную среду Тюмени.

Полученные от спонсоров деньги пойдут на покупку стройматериалов и оплату работы квалифицированных специалистов – например, на обновление резных наличников, замену электрики, укладку плитки на цоколе.

Волонтерам для начала работ требуется около 100 тыс. рублей. Если эти деньги будут собраны, добровольцы смогут зайти на объект уже к середине лета.

Движение "Том Сойер Фест" зародился в Самаре как проект восстановления историко-культурной среды, но не объектов, включенных в список культурного наследия, а обычных старинных домов, находящихся в удручающем состоянии, пишет "Вслух.ру". 

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