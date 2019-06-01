Победителей фотоконкурса "Моя семья - мое богатство" выберут в Тобольске

| Фото: https://vk.com/vzzahchituzhizni | Фото: https://vk.com/vzzahchituzhizni

Первые 12 семей стали участниками фотоконкурса "Моя семья - мое богатство". Заявки принимают до 1 июля. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили организаторы конкурса - Тобольская общественная организация "В защиту жизни".

"Конкурс проходит третий год. Он организовывается в рамках семейного фестиваля "Любовь и верность!". В трех номинациях фотоконкурса определим победителей, назовем их 7 июля", - рассказали тобольские общественники.

В номинации "Связь поколений" от участников конкурса ждут фотографии или фотоколлажи из нескольких снимков разного временного периода, на которых проявляются схожие семейные черты у нескольких поколений/членов семьи; на фотографии изображены представители нескольких поколений одной семьи, избравших одну и ту же профессию/увлечение/путь в жизни.

В номинацию "Всей семьей – за игрой!" можно направлять фото на которых отражено, что семья занимается либо каким-либо спортом, играет в подвижные или настольные игры. Работы должна быть с комментариями.

Фото для номинации "Семейные традиции" должны отражать семейное мероприятие, традицию, которую чтят все члены семьи. В комментарии важно отразить историю данной традиции.

Существуют определенные требования к конкурсным работам, добавляют организаторы. К участию допускаются фото традиционной, полной семьи. На фотографии не должно быть оголенных членов семьи. На фото могут быть дети, как родные, так и приемные, усыновленные и так далее. От каждого участника принимается не более одной фотографии на номинацию.

А еще важно, добавляют в общественной организации, чтобы участник конкурса состоял в группе "В защиту жизни. Тобольск" во ВКонтакте. В группе создан альбом конкурса, в него и необходимо загрузить конкурсную фотографию.

"Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ: публикацию на фотовыставке и в целях продвижения семейных ценностей с указанием семьи, изображенной на фото. Подведение итогов конкурса пройдет на фестивале 7 июля", - резюмировали организаторы фотоконкурса "Моя семья - мое богатство".

Анжела Лебедева