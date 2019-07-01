Тюменцев зовут помочь с восстановлением дома на улице Льва Толстого

| Фото: из группы "Том Сойер Фест - новая история Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Том Сойер Фест - новая история Тюмени" во ВКонтакте

Участники тюменского "Том Сойер феста" приглашают жителей областной столицы помочь в работе над восстановлением дома на ул. Льва Толстого, 50.

"Работы у нас самые простые, посильные для каждого. Сейчас мы снимаем старую краску, работаем с ручными инструментами. Желающих мы можем обучить использованию электроинструмента, например, шлифмашины. Если человек ничем подобным ранее не занимался, ничего страшного, мы все покажем и расскажем", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "Том Сойер фест" в областной столице Владимир Скалдин.

Сейчас участники проекта снимают со здания старую краску, демонтируют старые элементы, требующие замены или реставрации. По словам Владимира Скалдина, этим волонтеры будут заниматься примерно на протяжении двух с половиной недель. Потом участники "Том Сойер феста" планируют приступить к покраске.

| Фото: из группы "Том Сойер Фест - новая история Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Том Сойер Фест - новая история Тюмени" во ВКонтакте

Работы идут со вторника по пятницу с 15 до 21 часа. В субботу и воскресенье добровольцы трудятся с 13 до 20 часов. Понедельник — выходной. Следить за ходом работ, задать вопросы руководителям проекта можно в группе проекта "Том Сойер фест".

Жилой дом на ул. Льва Толстого планируют восстановить к 1 августа. Его украсят копией разрушившегося дымника. Появится деревянный забор.

Напомним, в 2018 году участники фестиваля "Том Сойер фест" подарили новую жизнь деревянному дому на ул. Пароходская.

Инна Пахомова