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Более сорока социальных проектов представили общественники региона в Тюмени

Общество, 18:05 11 июля 2019

комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Публичная защита и презентация более 40 социальных проектов в области культуры и искусства прошла в пространстве "Точка кипения − Тюмень" во время рабочей встречи представителей департамента культуры региона с представителями СО НКО.

Проекты претендуют на включение в план мероприятий 2020 года, финансируемых из регионального бюджета, сообщает комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Так, общественники представили проекты, связанные с постановкой патриотических спектаклей "Дети войны" и "Сестрички" по мотивам произведения Марии Ватутиной "Фронтовая тетрадь"; организацией фестиваля хоровой военно-патриотической песни "Лейся песня", созданием культурно-досугового центра для ветеранов в Восточном округе Тюмени.

Несколько идей были связаны с развитием хореографического искусства: организацией в Ялуторовске "Точки Танца", а также созданием благоприятных условий для социокультурной реабилитации детей сирот и раскрытие их творческих способностью с помощью танцевального искусства.

Для социализации подростков и молодых людей общественники предложили организовать областной открытый фестиваль жестовой песни "Руки-крылья". Реабилитации инвалидов посвящен проект интеллектуально-творческого конкурса красоты "Мисс Оптимистка 2019". Конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья успешно проводится уже 15 лет и приобрел всероссийское признание и масштаб.

Прозвучали идеи проведения международного фотоконкурса World Eco Photo 2020 и издания книги об истории тюменской фотографии, а также специализированного кинофотофорума.

На основании оценок, которые получили авторы проектов, специалисты департамента культуры разработают основные направления деятельности в сфере искусства на 2020 год.

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# СО НКО , социальные проекты

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