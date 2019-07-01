Тюменцы смогут спеть с бардами у себя во дворе

| Фото: детского центра «Грин-Ландия» | Фото: детского центра «Грин-Ландия»

Каждый четверг и воскресенье лета в тюменских дворах горожан и гостей города от мала до велика ждут на мастер-классах по исполнению песен.

Творческий проект "Тюменский дворбэнд" стартовал 7 июля в областной столице. Первым стал двор на ул. Западносибирской, 22. Жители микрорайона "Тура" вместе с тюменским автором-исполнителем Александром Соловьевым спели под аккомпанемент гитары "Песенку друзей" из мультфильма "Бременские музыканты".

Организаторы намерены приобщить детей и молодежь к жанру музыкальной поэзии. По словам директора детского центра "Грин-Ландия" Павла Притупы, проект помогает детям и родителям организовать совместный досуг в летнее каникулярное время.

"Очень много детей, которые проводят летние каникулы во дворах, а наш проект помогает сделать их отдых интересным и содержательным. Мы формируем культуру досуга не только у детей, но и у родителей. Многие родители с удовольствием исполняют всеми любимые песни. В этом году вместе с тюменцами мы разучим и исполним песню про наш город "Мы по городу пройдем не впервой", которую все вместе исполним на заключительном мероприятии в августе", - рассказал он. Этим финальным событием станет фестиваль авторской песни для дворовых исполнительских коллективов, приуроченный к 75-летию Тюменской области.

"Тюменский дворбэнд" может приехать в любой двор. Для этого достаточно оставить заявку в группе проекта во "ВКонтакте".

Проект пройдет при финансовой поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках поддержки СО НКО и реализации национального проекта "Культура".