Тюменских общественников и журналистов приглашают в медиашколу НКО

| Фото: https://schoolnko.ru/ | Фото: https://schoolnko.ru/

Получить доступ к онлайн-лекциям популярных медиаменеджеров и блогеров о социальном проектировании, личном бренде, маркетинговых механизмах и контенте, продвижении в медиа и социальных сетях могут представители НКО и журналисты со всех регионов России.

Для этого с 28 июня по 31 июля нужно оставить заявку на сайте на бесплатное обучение в образовательном проекте "Медиашкола НКО".

Это специальный курс из 10 онлайн-лекций, где после каждого занятия слушатели получают индивидуальные домашние задания и тесты от экспертов, сообщают организаторы.

"Медиашкола НКО" – это первый федеральный образовательный проект для журналистов и общественников. Цель: повысить медиакомпетенции некоммерческих организаций, наладить эффективное взаимодействие с медиа, быть узнаваемыми и более популярными. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Впервые медиашкола НКО запустила образовательную программу в 2018 году. За год участниками проекта стали более 1,5 тыс. человек. Более 500 проектов НКО вышли на новый медиа-уровень.