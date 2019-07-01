Площадка для детей с ограниченными возможностями открылась в Тобольске

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Площадка для детей с ограниченными возможностями открылась в Тобольске на территории филиала детского реабилитационного центра "Надежда" (ул. Октябрьская, 42), сообщает пресс-служба Тобольские предприятия СИБУРа.

Площадка, включает три зоны: музыкальная, где дети могут играть на металлофоне, барабанах, глюкофоне, зона логического развития, где изучают цифры, буквы и развивают моторику, и двигательная зона с тренажерами и качелями. Пропускная способность площадки около 30 семей в день.

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

"Я стала водить своего ребенка на лечение в центр "Надежда" в возрасте 1 год и 3 месяца, - говорит Екатерина Панова. – Очень благодарна за создание этой площадки, которая особенно важна для детей с нарушениями слуха. Спасибо всем, кто причастен к этому доброму делу".

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Этот проект – инициатива неравнодушных тоболяков, заинтересованных в развитии города и улучшении условий жизни особенных детей. Екатерина Корасева выполнила художественное оформление стены одной из зон площадки, Марина Никогосян, директор тобольского Монтессори-центра "Ладошка", помогла в обустройстве монтессори-зоны.

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Игровая зона установлена на территории тобольского филиала детского реабилитационного центра "Надежда" (ул. Октябрьская, 42) в рамках проекта "Играем вместе" некоммерческим объединением "Развитие" при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".