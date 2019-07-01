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Тюменские юнармейцы побывали на военном аэродроме в Челябинской области

Общество, 19:05 25 июля 2019

function.mil.ru | Фото: function.mil.ru

Экскурсию по военному аэродрому Шагол в Челябинской области провели для отряда юнармейцев из Тюмени военные летчики, сообщает Министерство обороны России.

Ребятам показали современные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Они посетили Челябинский военный авиационный институт штурманов (ЧВВАКУШ), где военнослужащие рассказали про музей училища штурманов, разрешили желающим опробовать авиа-симуляторы, а также примерить снаряжение летчиков.

Юнармейцы поблагодарили командование и военнослужащих за увлекательную и интересную экскурсию.

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# Минобороны , Юнармия

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