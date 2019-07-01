Тюменские юнармейцы побывали на военном аэродроме в Челябинской области

| Фото: function.mil.ru | Фото: function.mil.ru

Экскурсию по военному аэродрому Шагол в Челябинской области провели для отряда юнармейцев из Тюмени военные летчики, сообщает Министерство обороны России.

Ребятам показали современные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Они посетили Челябинский военный авиационный институт штурманов (ЧВВАКУШ), где военнослужащие рассказали про музей училища штурманов, разрешили желающим опробовать авиа-симуляторы, а также примерить снаряжение летчиков.

Юнармейцы поблагодарили командование и военнослужащих за увлекательную и интересную экскурсию.