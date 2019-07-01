Более ста тысяч рублей перевел житель села Гусево мошенникам
135 тысяч рублей перевел житель села Гусево Тюменского района неустановленному лицу, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Установлено, что ему на мобильный телефон с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что в последнее время с карт клиентов происходят неожиданные списания денежных средств и предложил новую услугу "ячейка безопасности". Воспользоваться данной услугой просто: для этого необходимо снять всю находившуюся на банковской карточке сумму и перевести деньги по указанному лицевому счету.
Так и поступил потерпевший. Всю дорогу до банкомата "сотрудник службы безопасности" уверял его в правильности принятого решения. По телефону злоумышленник давал указания и продиктовал номер лицевого счета, на котором, якобы, теперь будут храниться деньги 40-летнего гражданина. Когда мужчина перевел 135 тыс. рублей в "ячейку безопасности", мошенник ответил, что в течение минуты отправит смс-сообщением с паролем от личного кабинета, где можно будет узнать о состоянии денежных средств. После чего злоумышленник повесил трубку. В дальнейшем номер стал не доступен. Только после этого потерпевший понял, что его обманули.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.