Более ста тысяч рублей перевел житель села Гусево мошенникам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

135 тысяч рублей перевел житель села Гусево Тюменского района неустановленному лицу, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что ему на мобильный телефон с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что в последнее время с карт клиентов происходят неожиданные списания денежных средств и предложил новую услугу "ячейка безопасности". Воспользоваться данной услугой просто: для этого необходимо снять всю находившуюся на банковской карточке сумму и перевести деньги по указанному лицевому счету.

Так и поступил потерпевший. Всю дорогу до банкомата "сотрудник службы безопасности" уверял его в правильности принятого решения. По телефону злоумышленник давал указания и продиктовал номер лицевого счета, на котором, якобы, теперь будут храниться деньги 40-летнего гражданина. Когда мужчина перевел 135 тыс. рублей в "ячейку безопасности", мошенник ответил, что в течение минуты отправит смс-сообщением с паролем от личного кабинета, где можно будет узнать о состоянии денежных средств. После чего злоумышленник повесил трубку. В дальнейшем номер стал не доступен. Только после этого потерпевший понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.