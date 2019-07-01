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Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта

Спорт, 09:15 27 июля 2019

sport-express.ru | Фото: sport-express.ru

Юлия Ефимова победила на 200-метровке брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу и принесла сборной России первое золото турнира в плавании, сообщает "Р-спорт".

Результат Ефимовой - 2 минуты 20,17 секунды. Второй стала южноафриканка Татьяна Схунмакер (2.22,52), третьей - канадка Сидни Пикрем (2.22,90).

Россиянка стала трехкратной чемпионкой мира на данной дистанции, ранее Ефимова выигрывала золото на 200-метровке брассом на чемпионатах мира в Барселоне (2013) и Будапеште (2017)

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# плавание , Юлия Ефимова

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