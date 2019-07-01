На Ямале похитили нефть на десять миллионов рублей

| Фото: СУ СК РФ ЯНАО | Фото: СУ СК РФ ЯНАО

Хищение из нефтепровода на 10 млн рублей расследуют в Тарко-Сале. Незаконные врезки к магистральному нефтепроводу "Уренгой – Холмогоры" обнаружили в Пуровском районе, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, с 1 июня по 14 июля 2019 года группа лиц произвела самовольное подключение к нефтепроводу, повредив его. Было похищено не менее 484 тонн нефти, ущерб предприятию составил около 10 млн рублей.

Правоохранителями был задержан и заключен под стражу один из причастных к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.