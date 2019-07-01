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Жителю Югры предъявили обвинение в незаконном обороте наркотиков

Происшествия, 12:53 30 июля 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

26-летнему жителю Пыть-Яха предъявлено обвинение за совершение ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

По версии следствия, мужчина для получения прибыли от незаконного сбыта наркотиков, приобрел у неустановленного лица запрещенные средства растительного происхождения, которые расфасовал и в последующем бесконтактным способом через места скрытого хранения реализовывал на территории Пыть-Яха.

Кроме того, в целях придания правомерного вида денежным средствам, полученным преступным путем, наркосбытчик осуществил финансовые операции на сумму более 160 тыс. рублей.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 180 гр. наркотических веществ. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело направлено в Пыть-Яхский городской суд для рассмотрения по существу.

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# наркотики , прокуратура , суд , Югра

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