В Тобольске отремонтируют дороги и тротуары

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 149 млн рублей направят в Тобольск на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и тротуаров. Распоряжение о выделении субсидии в бюджет муниципалитета подписал губернатор Александр Моор.

За счет выделенных средств отремонтируют внутриквартальные дороги и проезды, пешеходные тротуары в 6 и 8 микрорайонах Тобольска, на улицах Ленина, 3-я Трудовая, 1-я Луговая, переулок Рабочий. На улицах Верхнефилатовская и Портовая в мкр. Иртышский восстановят ливневую канализацию.

Кроме того, дополнительные средства будут выделены на замену 11 остановочных павильонов, расположенных по гостевому маршруту города, которые сейчас разукомплектованы и деформированы. Павильоны этой серии сняты с производства в 2013 году, поэтому их ремонт или частичная замена не представляются возможным.

Приведут в соответствие с требованиями национальных стандартов 21 пешеходный переход, расположенный вблизи образовательных учреждений Тобольска.