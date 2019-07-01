Тридцать два пожарных продолжают искать причину задымления в аэропорту Рощино

| Фото: tjm.aero | Фото: tjm.aero

32 пожарных продолжают работать в аэропорту Рощино. Источник задымления до сих пор не обнаружен. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

"Сигнал о происшествии в аэропорту поступил в 12 часов 20 минут. На место выехали девять машин спецтехники, 32 человека личного состава. Стойкий запах дыма без открытого горения наблюдался на втором этаже аэропорта, источник продолжаем искать", - рассказал он.

Напомним, при поступлении сигнала о задымлении 300 человек были эвакуированы из аэропорта. Обратно они смогут попасть только после того, как пожарные проведут полное обследование здания.