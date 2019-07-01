Сургутского наркосбытчика отправили в колонию

| Фото: архив УФСКН РФ по Тюменской области | Фото: архив УФСКН РФ по Тюменской области

Семь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такой приговор вынес суд жителю Сургута на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Установлено, что злоумышленник до января 2019 года приобрел у неустановленного лица синтетические наркотические вещества массой более 26 граммов, которые расфасовал на мелкие свертки для распространения на территории города через тайники-закладки.

Он был задержан сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты. Суд назначил виновному 7 лет и 6 месяцев заключения в колонии строгого режима.