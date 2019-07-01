Тюменские прокуроры добились запрета видео о зацепинге

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девять видео о запрещенных способах проезда на поездах выявили в ходе мониторинга в Интернете сотрудники прокуратуры Тюменского района. Доступ к роликам заблокирован, сообщает надзорный орган.

"Так называемый зацепинг опасен тем, что может стать причиной несчастных случаев на железной дороге. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, самовольный проезд в грузовом поезде установлена административная ответственность по статье 11.17 КоАП РФ", — рассказали в прокуратуре Тюменского района.

Прокуратура Тюменского района направила в Центральный районный суд города административные исковые заявления о признании видеозаписей запрещенными к распространению в РФ.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Доступ к видео заблокирован.