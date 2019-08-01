Более миллиона рублей перевел тюменец мошеннику

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 млн 325 тыс. рублей лишился тюменец, доверившийся незнакомцу. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Информация от местного жителя о том, что он попался на уловки мошенника и потерял крупную сумму, поступила в полицию.

Как выяснилось, на одном из сайтов житель областной столицы заметил объявление о продаже трактора. Заинтересовавшись, мужчина связался с продавцом.

"Во время разговора мошенник сообщил, что транспорт будет в городе через неделю, но для его покупки необходимо сейчас перевести всю сумму. Поверив незнакомцу, мужчина перевел 1 миллион 325 тысяч рублей на указанный банковский счет. После оплаты мошенник перестал выходить на связь", — рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Алина Ларина.

Злоумышленника ищут, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".